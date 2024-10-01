Врач Кашух предупредила, что кофейные коктейли способствуют набору веса

Существует множество способов приготовления кофе. Однако, по словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух из лаборатории «Гемотест», не вреден лишь черный кофе и только в случае, если им не злоупотреблять, сообщил Life .

По ее словам, если человек не злоупотребляет кофеином, ведет здоровый образ жизни и у него нет противопоказаний, то вреда для здоровья не будет.

Гораздо более опасными являются кофейные коктейли и напитки, такие как капучино и латте, которые содержат большое количество сахара, молока и сиропов. Они накапливают много пустых калорий, что может привести к набору веса и негативным последствиям для здоровья.