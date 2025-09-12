Врач Кашух предостерегла от опасной инфекции при домашнем консервировании

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила о рисках, связанных с домашним консервированием. Главная опасность заключается в размножении клостридий в герметичных банках, подчеркнула специалист в интервью РИАМО .

«Наибольшую угрозу при домашнем консервировании представляет ботулизм — тяжелое отравление, вызванное нейротоксинами бактерий Clostridium botulinum», — заявила Кашух. Эти микроорганизмы хорошо размножаются в бескислородной среде, которая создается в плотно закрытых банках, написал «Петербургский дневник».

Для снижения рисков необходимо тщательно мыть продукты и стерилизовать тару. «Важно также соблюдать рецептуру, в особенности — концентрацию кислоты (уксуса, лимонной кислоты) в рассоле», — отметила врач. Нельзя употреблять содержимое банок с вздутыми крышками, так как это может быть признаком активности клостридий.