Врач Кашух посоветовала не увлекаться супами-пюре или супами на жирном мясе

Суп — популярное блюдо на кухнях всего мира, благодаря своей питательной ценности и разнообразию вкусов. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Известиям» о пользе и вреде супов в рационе.

По словам врача, супы помогают поддерживать водный баланс, что положительно влияет на почки, обмен веществ и общее состояние. Овощные бульоны богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что улучшает пищеварение.

Однако супы на жирном мясе могут содержать много насыщенных жиров, повышая уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Крем-супы и супы-пюре иногда содержат много сливок и масла, что делает их калорийными и тяжелыми для пищеварения, поэтому людям с ожирением или проблемами с ЖКТ следует употреблять их с осторожностью.