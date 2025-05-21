Врач Кашух назвала восемь чашек зеленого чая безопасной суточной нормой

Четыре чашки черного и восемь зеленого чая в сутки — безопасный предел для большинства здоровых людей. Об этом заявила терапевт Екатерина Кашух в беседе с РИАМО .

Специалист объяснила, что стандартная порция зеленого чая содержит около 30–50 миллиграммов кофеина, а черного — приблизительно 70 миллиграммов. Безопасной суточной нормой считается потребление до 400 миллиграммов кофеина.

Тем не менее, восприятие кофеина индивидуально: некоторым достаточно двух-трех чашек, чтобы почувствовать негативные последствия — беспокойство, тахикардию, тремор, снижение качества сна, сообщил сайт «ФедералПресс».

Также Кашух обратила внимание на содержание в чае танинов, мешающих всасыванию железа из еды. Людям с дефицитом железа стоит ограничить употребление напитка.