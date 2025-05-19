Врач Кашух назвала грейпфрутовый сок и медикаменты опасным сочетанием

Врач Екатерина Кашух предостерегла от употребления грейпфрутового сока вместе с лекарствами. Такой дуэт способен спровоцировать усиление побочных эффектов, отметила эксперт в беседе с Life.ru .

Как пояснила медик, в грейпфруте содержатся фуранокумарины — соединения, которые блокируют работу фермента CYP3A4. Именно он отвечает за переработку лекарств в организме.

«Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях», — предупредила специалист.

По ее словам, при сочетании напитка с препаратами от гипертонии возможно резкое снижение артериального давления, что может привести к головокружению и обмороку. Если запивать седативные средства грейпфрутовым соком, могут появиться чрезмерная сонливость и нарушение координации.