Врач Кашух напомнила, что половину тарелки здорового рациона должны составлять овощи и зелень

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала, что здоровый рацион предполагает разнообразие и баланс питательных веществ.

«Рацион можно считать здоровым, если человек питается разнообразно, получает с пищей все необходимые питательные вещества, при этом его меню сбалансировано по калорийности», — отметила врач.

По словам доктора, половину тарелки должны занимать овощи и зелень, четверть — белковые продукты (мясо, рыба, бобовые), еще четверть — источники углеводов (каши, цельнозерновые макароны, картофель, хлеб). Можно добавить немного полезных жиров: орехи, авокадо, оливковое или льняное масло.

Кашух предупредила, что покупные блюда из доставки могут навредить, если их готовят из испорченных продуктов, на грязном производстве, без соблюдения санитарных норм.