Врач Кашух: мужчины избавляются от лишних килограммов быстрее женщин

В качестве примера она привела исследование, где две тысячи человек с избыточным весом соблюдали низкокалорийную диету. Через восемь недель результаты похудения оказались лучше у мужчин — они снизили вес на 16% больше.

Кроме того, диета положительно повлияла на здоровье мужчин: уровень глюкозы в крови нормализовался, риск диабета уменьшился. У некоторых женщин, напротив, обнаружили снижение плотности костей и мышечной массы.

Все дело в том, что мужчины накапливают жир преимущественно в животе, а женщины — в бедрах и ягодицах. Мужской организм скорее использует висцеральный жир как источник энергии, в то время как женский организм расстается с жиром на бедрах медленнее, так как он важен для гормонального баланса и репродуктивного здоровья.

Также врач отметила, что у мужчин обычно более быстрый метаболизм, поэтому при одинаковом питании дефицит калорий у них больше. При переходе на здоровое питание полные люди сбрасывают вес быстрее тех, кому нужно потерять немного.