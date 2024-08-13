Врач Кашух: малосольные огурцы способствуют нормализации пищеварения

По словам специалиста, также такие огурцы богаты витаминами группы B, витамином K, калием, натрием, магнием, хлором, медью и цинком. Это блюдо можно смело использовать как полезное дополнение к ежедневному меню.

При этом малосольные огурцы в больших количествах могут привести к отекам, повышению давления и нагрузке на сердце, поэтому не рекомендуется есть больше трех штук в день, отметила Кашух.