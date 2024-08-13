Врач Кашух: малосольные огурцы способствуют нормализации пищеварения
Малосольные огурцы содержат полезную клетчатку. Благодаря своему составу они способствуют нормализации пищеварения, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с Life.
По словам специалиста, также такие огурцы богаты витаминами группы B, витамином K, калием, натрием, магнием, хлором, медью и цинком. Это блюдо можно смело использовать как полезное дополнение к ежедневному меню.
При этом малосольные огурцы в больших количествах могут привести к отекам, повышению давления и нагрузке на сердце, поэтому не рекомендуется есть больше трех штук в день, отметила Кашух.