Врач Кашух: малосольные огурцы способствуют нормализации пищеварения

Малосольные огурцы содержат полезную клетчатку. Благодаря своему составу они способствуют нормализации пищеварения, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с Life.

По словам специалиста, также такие огурцы богаты витаминами группы B, витамином K, калием, натрием, магнием, хлором, медью и цинком. Это блюдо можно смело использовать как полезное дополнение к ежедневному меню.

При этом малосольные огурцы в больших количествах могут привести к отекам, повышению давления и нагрузке на сердце, поэтому не рекомендуется есть больше трех штук в день, отметила Кашух.

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