Врач Кашух: людям с болезнями сердца стоит избегать прогулок в жару

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания стоит остерегаться долгого пребывания на жаре. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, организм таких пациентов при высоких температурах испытывает дополнительные нагрузки, из-за чего прогулки в жару могут закончиться летально. Также такую погоду плохо переносят люди с гипертонией и те, кто пережил инсульт.

Кроме того, жара может спровоцировать рассеянный склероз, язвенный колит, тиреоидит и другие болезни, отметила Кашух.