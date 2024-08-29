Врач Кашух: к настоящим орехам можно отнести только кешью, желуди и фундук
Орехами называются плоды с твердой скорлупой, без мякоти и оболочки. Если рассматривать вопрос с точки зрения ботаники, то к настоящим орехам относятся только кешью, желуди и фундук. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.
Остальные же, отметила врач, по сути являются семенами или костянками. Любимый многими арахис — бобовая культура.
Независимо от названия, все «орехи» имеют массу полезных свойств. Они, например, содержат аминокислоты, которые организм не умеет вырабатывать самостоятельно, подчеркнула медик.