Врач Кашух: к настоящим орехам можно отнести только кешью, желуди и фундук

Орехами называются плоды с твердой скорлупой, без мякоти и оболочки. Если рассматривать вопрос с точки зрения ботаники, то к настоящим орехам относятся только кешью, желуди и фундук. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.

Остальные же, отметила врач, по сути являются семенами или костянками. Любимый многими арахис — бобовая культура.

Независимо от названия, все «орехи» имеют массу полезных свойств. Они, например, содержат аминокислоты, которые организм не умеет вырабатывать самостоятельно, подчеркнула медик.

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