Врач Кашух: к настоящим орехам можно отнести только кешью, желуди и фундук

Орехами называются плоды с твердой скорлупой, без мякоти и оболочки. Если рассматривать вопрос с точки зрения ботаники, то к настоящим орехам относятся только кешью, желуди и фундук. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life.