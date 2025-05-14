Врач Кашух: черника, клюква и маслята активно накапливают радиацию

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила в беседе с RT , что лесные и садовые ягоды, фрукты и зелень способны накапливать радионуклиды из почвы.

По словам врача, особенно активно поглощают радиацию черника, клюква, смородина и некоторые другие ягоды. Говоря о рыбе, медик выделила налима, леща, карпа и щуку.

«Среди грибов особенно опасны польский гриб (интенсивно накапливает цезий-137), маслята и рыжики, грузди, волнушки и подберезовики. Менее опасны лисички», — заявила Кашух.

Как пояснила специалист, радионуклиды, оказавшись в организме человека, могут вызвать заболевания щитовидной железы, снижение иммунитета, а в некоторых случаях — рак. Проверить продукты можно в специальных лабораториях.