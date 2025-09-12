Врач Карвальо указал на связь бессонницы с ухудшением памяти

Хроническая бессонница может привести к более быстрому ухудшению памяти и мыслительных способностей по мере старения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Medical Xpress , сообщили « Известия ».

Как отметил врач и автор соответствующей работы Диего З. Карвальо, проблемы с ночным отдыхом со временем способны негативно влиять на здоровье мозга, провоцируя его старение.

«Наши результаты показывают, что бессонница может по-разному влиять на мозг, затрагивая не только амилоидные бляшки, но и мелкие сосуды, снабжающие мозг кровью», — отметил медик.

Исследование показало, что у людей с хронической бессонницей риск развития легких когнитивных нарушений или деменции был на 40% выше, чем у тех, кто достаточно спит по ночам. Это эквивалентно 3,5 года дополнительного старения, что подтверждает важность лечения бессонницы.