Врач Карпович предупредил о риске потери зрения из-за ринопластики филлерами

Пластический хирург Сергей Карпович предупредил о серьезных осложнениях после инъекционной ринопластики филлерами в беседе с « Известиями ». Среди последствий — некроз тканей и потеря зрения.

Специалист отметил, что препараты на основе гиалуроновой кислоты способны скрыть небольшую горбинку или асимметрию, но не изменят форму носа кардинально.

«Со временем филлеры начинают мигрировать под воздействием мимики и гравитации, что приводит к потере четких контуров и появлению эффекта носа „картошкой“», — подчеркнул врач.

Как пояснил эксперт, уникальная анатомия носа отличается высоким уровнем кровоснабжения и близким расположением сосудов к глазным артериям. Инъекция в кровеносный сосуд может привести к его закупориванию, что в кратчайшие сроки провоцирует омертвление тканей. Самым серьезным последствием считается попадание наполнителя в глазную артерию, из-за чего появляется необратимая слепота.