Врач-кардиолог Кузнецова посоветовала есть рыбу в жаркую погоду

Врач-кардиолог Людмила Кузнецова в разговоре с «Газетой.ru» посоветовала россиянам во время жаркой погоды есть больше рыбы, овощей и фруктов, а также исключить из рациона жирную пищу.

Как написал сайт kp.ru, сильный перегрев на солнце особенно опасен людям с повышенным артериальным давлением и болезнями сердца. Им нужно пить больше жидкости, особенно — минеральной воды. Она, как пояснила Кузнецова, препятствует сгущению крови и устраняет минеральную недостаточность.

Если во время жары вы испытываете слабость и головокружение, важно прилечь в прохладном месте и выпить воды. В особо тяжелых случаях нужно вызывать скорую помощь, добавила кардиолог.