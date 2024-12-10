Врач Кардашова рассказала, что в течение недели можно выпивать не более двух энергетиков

Врач-гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова в беседе с «Газетой.Ru» назвала допустимую дозу энергетиков в сутки.
По словам медика, в течение дня допускается выпивать не более 250 миллилитров энергетического напитка. Она также призвала не употреблять энергетики во время занятий спортом или при тяжелых физических нагрузках, написало ИА НСН.
Медик пояснила, что такая смесь вызывает огромную нагрузку на сердце. Организм будет успевать восстанавливать ресурсы, если человек придерживается правил и не пьет более одного-двух энергетиков в неделю, добавила она.
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