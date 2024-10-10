Врач Кардашова предупредила о возможном осеннем обострении гастрита

Осень часто сопровождается обострением гастрита, и это связано с несколькими факторами. В беседе с «ФедералПресс» гастроэнтеролог София Кардашова отметила, что на обострение влияют как физиологические, так и психологические аспекты.

Согласно ее словам, одной из главных причин является изменение питания. Осенью люди реже едят свежие овощи и фрукты, содержащие клетчатку и витамины, и в рационе увеличивается количество тяжелых и жирных блюд: мясных продуктов, соусов, жареной еды и фастфуда. Все они требуют серьезной работы от желудка и могут вызывать раздражение слизистой оболочки.

Также сокращение светового дня и понижение температуры часто приводят к снижению физической активности, что может вызвать переедание, так как люди пытаются восполнить недостаток энергии и улучшить свое настроение через пищу, заключила Кардашова.