Врач Каравацкая предупредила о способности черного перца и розмарина усиливать аппетит

По словам врача, усиливать аппетит могут розмарин, куркума, лавровый лист, тмин, орегано и базилик. Даже блюда с черным перцем и солью возбуждают рецепторы, добавила медик. Последние три группы способны помочь людям, у которых отсутствует желание есть пищу.

Каравацкая объяснила, что соответствующая проблема связана с недостаточно активной выработкой соляной кислоты и ферментов. Именно специи стимулируют выделение таких веществ, добавила «Свободная пресса».