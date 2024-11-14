Врач Каравацкая предупредила о способности черного перца и розмарина усиливать аппетит
Нутрициолог Дарья Каравацкая перечислила специи, которые обостряют чувство голода. В список попала, например, корица, сообщил «Спорт-Экспресс».
По словам врача, усиливать аппетит могут розмарин, куркума, лавровый лист, тмин, орегано и базилик. Даже блюда с черным перцем и солью возбуждают рецепторы, добавила медик. Последние три группы способны помочь людям, у которых отсутствует желание есть пищу.
Каравацкая объяснила, что соответствующая проблема связана с недостаточно активной выработкой соляной кислоты и ферментов. Именно специи стимулируют выделение таких веществ, добавила «Свободная пресса».