Врач Карасева посоветовала обильное питье при алкогольном отравлении

Фельдшер службы скорой помощи Ольга Карасева дала рекомендации о мерах первой помощи при алкогольном отравлении. Об этом сообщил RuNews24.ru .

По словам врача, большинство легких и средних степеней интоксикаций от спиртного можно устранить собственными усилиями без привлечения медиков. Эксперт посоветовала употреблять большое количество жидкости. Это позволит снизить концентрацию этанола в организме и ускорить процесс его выведения.

Также специалист предложила самостоятельно вызывать рвоту путем приема воды и раздражения корня языка пальцами. Однако она призвала отказаться от подобных манипуляций, если человек находится без сознания. В таком случае нужно обращаться к профессионалам.