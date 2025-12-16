Врач Калошина сообщила, что семга и дикий лосось считаются самыми полезными сортами среди красной рыбы

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина сообщила NEWS.ru , что среди красной рыбы особенно выделяются семга и дикий лосось. Эти сорта наиболее богаты полиненасыщенными жирными кислотами, в частности омега-3.

Далее по содержанию полезных веществ идет кижуч, в котором омега-кислот почти в два раза меньше. Кета также занимает достойное место на новогоднем столе. Форель же замыкает список из-за того, что ее редко можно встретить в дикой природе, а фермерская рыба часто уступает по пользе диким сортам.

Калошина предостерегла от злоупотребления рыбой из-за высокого содержания соли, которое может вызвать отеки и способствовать вымыванию кальция. Пациентам с артериальной гипертензией и заболеваниями почек она рекомендовала выбирать малосоленые продукты.

Врач обратила внимание на опасность употребления сырой рыбы, которая может содержать личинки паразитов. Несоблюдение сроков засолки чревато бактериальными поражениями организма, такими как листерия и сальмонеллез, а также риском заражения ботулизмом. Детям до трех лет красная рыба противопоказана. Жирные сорта не рекомендуются при хроническом панкреатите и язвенной болезни желудка.

Калошина подчеркнула необходимость проверки целостности упаковки и срока годности при покупке рыбы. Цвет продукта должен быть равномерным, а запах — не резким и не аммиачным.