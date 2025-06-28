Врач Калошина назвала диабет математическим диагнозом

Эндокринолог Мария Калошина поделилась информацией о главном признаке сахарного диабета. В беседе с News.ru она отметила, что для диагностики заболевания существуют понятные и простые критерии.

Специалист охарактеризовала диагноз «диабет» как математический.

«Такой диагноз врач поставит, если случайное определение глюкозы в любой промежуток времени из пальца или вены будет 11,1 ммоль на литр и более», — пояснила медик.

По ее словам, однократное повышение сахара в крови не всегда указывает на заболевание. Порой организм реагирует таким образом на стресс, травму или инфекцию, добавила «Свободная пресса».