Врач Калошина назвала диабет математическим диагнозом
Эндокринолог Мария Калошина поделилась информацией о главном признаке сахарного диабета. В беседе с News.ru она отметила, что для диагностики заболевания существуют понятные и простые критерии.
Специалист охарактеризовала диагноз «диабет» как математический.
«Такой диагноз врач поставит, если случайное определение глюкозы в любой промежуток времени из пальца или вены будет 11,1 ммоль на литр и более», — пояснила медик.
По ее словам, однократное повышение сахара в крови не всегда указывает на заболевание. Порой организм реагирует таким образом на стресс, травму или инфекцию, добавила «Свободная пресса».
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