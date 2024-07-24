Врач Калошина: яблоки и апельсины способствуют бодрости и приливу энергии

Употребление яблок, апельсинов, а также жирных сортов рыбы поможет обеспечить человека бодростью на весь день. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, фрукты даже способны улучшить настроение. В свою очередь, содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты снизят уровень усталости и улучшат работу головного мозга, сообщил «Петербургский дневник».

Кроме того, обеспечить организм энергией на долгое время способны цельнозерновые продукты, овощи и темный шоколад, отметила Калошина.

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