Врач Калинчев напомнил о влиянии эндокринных и психических нарушений на набор веса

Эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru подчеркнул, что ожирение — это междисциплинарная проблема , требующая участия целой команды врачей.

По словам эксперта, причина лишнего веса кроется не только в питании. Ожирение обусловлено множеством аспектов: сбои гормонов, недостаточный уровень физической активности, влияние возрастных изменений организма и психическое здоровье.

Как пояснил специалист, ограничиваться лишь диетическим питанием или низкокалорийными продуктами недостаточно эффективно. Лечение требует командной работы нескольких специалистов, которые учитывают все факторы, добавила «Пенза-пресс».