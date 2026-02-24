Врач Каюшкина отметила важность первой консультации у косметолога

Первоначальный визит к косметологу важен для оценки состояния кожи и обсуждения возможных процедур. Об этом рассказала врач-косметолог Ирина Каюшкина в беседе с Ferra.ru .

Часто пациенты приходят с вопросами о безопасности, болевых ощущениях и стоимости. В задачи специалиста входит объяснение всех нюансов и создание атмосферы уверенности.

По словам медика, во время первой встречи врач проводит детальный опрос о здоровье, образе жизни, уровне стресса, качестве сна и питания. Эти факторы оказывают значительное влияние на состояние кожи. Затем обсуждаются ожидания от процедур: какой результат можно достичь и сколько времени это займет.