Врач Юнусова сообщила, что кальций из растительной пищи плохо усваивается
Педиатр Нилуфар Юнусова рассказала в беседе с NEWS.ru, что организм усваивает кальций из молочных продуктов лучше, чем из растительных источников.
По словам специалиста, это происходит из-за наличия в растительной пище фитатов и оксалатов, которые связывают ионы кальция.
«Поэтому сбалансированный рацион должен включать как животные, так и растительные источники», — отметила медик.
Она также подчеркнула, что правильная термическая обработка, такая как варка и ферментация, снижает количество фитатов, улучшая усвоение кальция.