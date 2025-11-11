Врач Юнусова сообщила, что кальций из растительной пищи плохо усваивается

Педиатр Нилуфар Юнусова рассказала в беседе с NEWS.ru , что организм усваивает кальций из молочных продуктов лучше, чем из растительных источников.

По словам специалиста, это происходит из-за наличия в растительной пище фитатов и оксалатов, которые связывают ионы кальция.

«Поэтому сбалансированный рацион должен включать как животные, так и растительные источники», — отметила медик.

Она также подчеркнула, что правильная термическая обработка, такая как варка и ферментация, снижает количество фитатов, улучшая усвоение кальция.