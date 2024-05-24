Врач Ярыгина: работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта

Длительное положение вниз головой при работе на дачном участке повышает риск развития инсульта, кровоизлияния в мозг и сердечной недостаточности. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Юлия Ярыгина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, организм приспособлен только к вертикальному положению головы. Долгое пребывание вниз головой неестественно для позвоночника, сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

Принимать такое положение запрещается людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при сколиозе позвоночника и грыжах межпозвонковых дисков, отметила Ярыгина.