Врач Ярцева посоветовала заниматься спортом в первой половине дня

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT сообщила, что все активные физические нагрузки лучше совершать в первой половине дня.

Как пояснила врач, пробежки в такое время создают тонус, ведь физиологический подъем происходит в пять часов.

«Идет выброс гормонов. Можно встать в шесть утра и побежать», — отметила медик.

По ее словам, перед ночным отдыхом не следует совершать высокоинтенсивные тренировки, чтобы не будоражить нервную систему. Вечером допускается легкий бег с небольшой скоростью.