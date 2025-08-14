Врач Ярцева посоветовала заниматься спортом в первой половине дня
Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT сообщила, что все активные физические нагрузки лучше совершать в первой половине дня.
Как пояснила врач, пробежки в такое время создают тонус, ведь физиологический подъем происходит в пять часов.
«Идет выброс гормонов. Можно встать в шесть утра и побежать», — отметила медик.
По ее словам, перед ночным отдыхом не следует совершать высокоинтенсивные тренировки, чтобы не будоражить нервную систему. Вечером допускается легкий бег с небольшой скоростью.
