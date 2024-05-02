Врач Янг призвала не отказываться от полезных жиров во время диеты | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 14:48 Врач Янг призвала не отказываться от полезных жиров во время диеты

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Отказ от полезных жиров может негативно сказаться на внешности человека, состоянии его кожи, волос и ногтей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на эндокринолога Екатерину Янг.

Она объянсила, что даже во время диеты важно соблюдать баланс в рационе. Поэтому не стоит отказываться от оливкового масла, орехов и авокадо. Кроме того, врач посоветовала начинать свой день с белков для лучшего пищеварения.

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Наконец, Янг рекомендовала включить в рацион сложные углеводы, которые содержатся в крупах без глютена и термически обработанных овощах.

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