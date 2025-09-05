Врач из Саратова Иванова подчеркнула, что в лечении подросткового ожирения нет «волшебной таблетки»
Заведующая отделением эндокринологии Саратовской областной детской клинической больницы Светлана Иванова обратила внимание на серьезность проблемы детского ожирения, которое может привести ко многим заболеваниям. Об этом написал «СарИнформ».
По мнению специалиста, к избыточному весу у подростков приводят: излишнее потребление калорий; низкая физическая активность; нерациональное использование гаджетов; генетическая предрасположенность; психологические проблемы из-за стрессов в школе и дома.
Иванова отметила, что медикаментозное лечение обычно не требуется, но родители должны следить за эмоциональным состоянием ребенка.
Особую группу пациентов (около 300 человек в год) составляют подростки с синдромом временного гормонального всплеска. Они находятся под пристальным наблюдением врачей.
Доктор подчеркнула, что в лечении ожирения нет «волшебной таблетки». Важно, чтобы ребенок был мотивирован, соблюдал диету (после консультации с врачом) и поддерживал физическую активность, как и вся семья.