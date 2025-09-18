Врач Иванова сообщила, что салициловая кислота помогает при легкой степени акне

Салициловая кислота — популярное средство против прыщей, но важно правильно ее использовать. Подробнее рассказала дерматолог и косметолог Елена Иванова в интервью KP.RU .

По словам врача, такой продукт демонстрирует эффективность лишь при легкой степени акне.

«При сильных воспалениях нужны дополнительные средства», — предупредила специалист.

Она подчеркнула необходимость соблюдения концентрации кислоты в косметике (от 0,5 до 2%) и постепенного введения ее в уход за лицом. При явных проблемах требуется консультация с доктором, добавила эксперт.

Медик также подчеркнула, что спиртовые растворы лучше не использовать, так как они сушат кожу. Абразивные скрабы и пилинги могут вызвать раздражение при совместном применении с кислотой. Кроме того, Иванова рекомендовала наносить на кожу солнцезащитный крем.