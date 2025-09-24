Врач Иванова объяснила различия потери веса при болезни Крона и недугах щитовидки

Врач-эндокринолог, терапевт, нутрициолог высшей категории КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» Евгения Иванова рассказала «Известиям» , что к необъяснимой потере веса могут привести заболевания щитовидной железы и болезнь Крона.

При недугах щитовидки, таких как тиреотоксикоз или гипертиреоз, в организме вырабатывается много гормонов Т3 и Т4. Это ускоряет обменные процессы и приводит к потере жира и мышечной массы, даже если человек ест больше обычного.

По словам специалиста, при болезни Крона потеря веса вызвана нарушением всасывания питательных веществ, энергетически затратным воспалительным процессом и сниженным аппетитом из-за болей в животе.

Доктор пояснила, что при гипертиреозе потеря веса сопровождается повышенным аппетитом, нервозностью, тревожностью, бессонницей, учащенным сердцебиением, ощущением жара и повышенной потливостью. При болезни Крона — снижением аппетита, болями в животе, диареей и общей слабостью.