Врач Иванова назвала опасным симптомом снижение веса более чем на 5% за полгода

Снижение веса более чем на 5% за полгода без видимых причин — это опасный симптом, который требует немедленного обращения к врачу. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог, терапевт, нутрициолог высшей категории КДЦ НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» Евгения Иванова.

Иванова объяснила: «Организм в норме стремится поддерживать постоянный вес. Если вес упорно снижается без изменения диеты и физической активности, это означает, что нарушен фундаментальный процесс баланса между поступлением энергии, ее усвоением и расходом».

Врач отметила, что потеря 3,5–4 килограмма за полгода для человека весом 70 килограмм требует полноценного обследования.

Иванова подчеркнула связь потери веса с гипертиреозом и отметила, что избыток гормонов щитовидной железы может негативно влиять на моторику ЖКТ и процессы всасывания питательных веществ.

Среди других причин необъяснимой потери веса эксперт назвала болезнь Крона, онкологические заболевания, сахарный диабет I типа, хронические инфекции, заболевания ЖКТ с нарушением всасывания, ревматологические патологии и депрессию.