Врач Иванов: весеннее цветение вызывает всплеск аллергического конъюнктивита

Врач-офтальмолог Научно-исследовательского клинического института детства Алексей Иванов в разговоре с «Радио 1» предупредил о росте случаев конъюнктивита весной из-за аллергии на пыльцу.
Как отметил доктор, симптомы недуга включают покраснение глаз, зуд и отек век. Специалист подчеркнул, что аллергическая реакция может усугубляться и требовать обращения к офтальмологу и аллергологу-иммунологу, сообщил сайт «Известия».
Важно вовремя диагностировать причину воспаления, чтобы предотвратить возможные осложнения, включая полную потерю зрения, заключил Иванов.
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