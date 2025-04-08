Врач Иванов: весеннее цветение вызывает всплеск аллергического конъюнктивита

Врач-офтальмолог Научно-исследовательского клинического института детства Алексей Иванов в разговоре с «Радио 1» предупредил о росте случаев конъюнктивита весной из-за аллергии на пыльцу.

Как отметил доктор, симптомы недуга включают покраснение глаз, зуд и отек век. Специалист подчеркнул, что аллергическая реакция может усугубляться и требовать обращения к офтальмологу и аллергологу-иммунологу, сообщил сайт «Известия».

Важно вовремя диагностировать причину воспаления, чтобы предотвратить возможные осложнения, включая полную потерю зрения, заключил Иванов.