Врач Иванов рассказал, что регулярные, но умеренные нагрузки помогут избежать гиподинамии

Кандидат медицинских наук Марк Иванов в интервью «Радио 1» подчеркнул, что начинать активный образ жизни следует постепенно, чтобы не навредить организму. Он объяснил, почему внезапные интенсивные тренировки могут быть опасны, и раскрыл, сколько времени необходимо уделять физической активности для борьбы с гиподинамией.

Врач отметил, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для взрослых предполагают от 150 до 300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю, например, быстрой ходьбы, или 75–150 минут интенсивных тренировок, таких как бег. Также он подчеркнул важность силовых упражнений, включая отжимания, приседания и работу с собственным весом, которые следует выполнять хотя бы раз или два в неделю.

«10 000 шагов — хорошая история, но если человек вообще не активен, начинать нужно с двух или шести тысяч, постепенно добавляя нагрузку», — цитирует Иванова газета «Петербургский дневник».

Врач рекомендовал начать с небольших шагов — например, с пяти минут активности ежедневно, постепенно увеличивая время до 10, а затем и до 20 минут. Иванов подчеркнул, что регулярные, но умеренные нагрузки три-четыре раза в неделю помогут избежать гиподинамии.