Врач Иванов: чаще всего в бассейне можно подхватить желудочно-кишечные инфекции

Теплая вода считается благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Так, чаще всего после купания в бассейне люди подхватывают желудочно-кишечные инфекции, рассказал врач Роман Иванов в беседе с Life.

По словам специалиста, основные возбудители этих инфекций — шигеллы, лямблии, кишечная палочка, криптоспоридии. Перечисленные бактерии способны дольше других выживать в хлорированной воде.

Кроме того, после купания в домашнем бассейне нередко возникают наружный отит, заболевания органов ЖКТ, инфекционные поражения кожи, отметил Иванов.

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