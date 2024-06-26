Врач Иванов: чаще всего в бассейне можно подхватить желудочно-кишечные инфекции
Теплая вода считается благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Так, чаще всего после купания в бассейне люди подхватывают желудочно-кишечные инфекции, рассказал врач Роман Иванов в беседе с Life.
По словам специалиста, основные возбудители этих инфекций — шигеллы, лямблии, кишечная палочка, криптоспоридии. Перечисленные бактерии способны дольше других выживать в хлорированной воде.
Кроме того, после купания в домашнем бассейне нередко возникают наружный отит, заболевания органов ЖКТ, инфекционные поражения кожи, отметил Иванов.