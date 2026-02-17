Врач Ищенко рассказал о четырех гинекологических заболеваниях, которые часто диагностируют с опозданием

Некоторые гинекологические заболевания могут долгое время протекать бессимптомно или маскироваться под другие состояния, из-за чего их диагностируют на поздних стадиях. Руководитель центра гинекологии и репродуктивных технологий НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Антон Ищенко в беседе с изданием Здоровье Mail рассказал о четырех таких заболеваниях: раке яичников, миоме матки, эндометриозе и дисплазии шейки матки.

Рак яичников считается одним из самых коварных гинекологических заболеваний. В России значительная часть случаев (65–75%) диагностируется лишь на поздних стадиях, когда опухоль уже распространилась за пределы яичников. Если такие симптомы, как вздутие живота, чувство давления или переполнения, быстрое насыщение во время еды, дискомфорт внизу живота и учащенное мочеиспускание, сохраняются дольше двух-трех недель, это серьезный повод для обследования у специалиста.

Миома матки — доброкачественная опухоль, которая нередко остается невыявленной в течение многих лет. Симптомы миомы женщины могут принимать за нечто иное. Увеличение объема живота может расцениваться как набор веса, а обильные менструации — как индивидуальная норма цикла. Миомы, растущие внутрь полости матки, могут провоцировать сильные кровотечения, приводящие к анемии.

Диагностика эндометриоза часто запаздывает на годы, поскольку его симптомы врачи нередко списывают на тяжелый предменструальный синдром или индивидуальные особенности организма. Заболевание может протекать и абсолютно бессимптомно, обнаруживаясь случайно, например, во время обследования по поводу бесплодия.

Развитие дисплазии шейки матки напрямую связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Таким образом, основным маркером риска здесь является положительный тест на онкогенные типы ВПЧ.

Для эффективной профилактики всех перечисленных болезней нужно каждый год проходить профилактический осмотр у гинеколога, даже если нет никаких жалоб. В перечень обязательных обследований входят УЗИ органов малого таза, мазки на флору и онкоцитологию (ПАП-тест), а также анализ на ВПЧ. Важной мерой является вакцинация от ВПЧ девочек и молодых женщин.