Врач Исакова: частой причиной головной боли после сна является неправильное положение тела

Частой причиной головной боли после сна является неправильное положение тела. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-невролог Зиярат Исакова. Медик уточнила, что на головную боль могут влиять как физиологические, так и психологические факторы.

«Во время сна наши мышцы и позвоночник должны находиться в расслабленном состоянии. Однако неудобная подушка, матрас или неудачная поза могут привести к напряжению мышц шеи и спины», — сказала она.

Чаще всего боль в голове после сна появляется у тех людей, кто любит спать на животе. Дефицит сна или слишком долгий сон также могут стать причиной головной боли. Иногда боль может вызвать обезвоживание организма. Для предотвращения подобного состояния важно поддерживать водный баланс, выпивая достаточное количество воды за день, добавила врач.