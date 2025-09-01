Врач Исаев сообщил о негативном влиянии курения на уровень витамина C

Психиатр и нарколог Руслан Исаев предупредил о негативном влиянии курения на уровень витамина C в организме. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Как пояснил специалист, у курильщиков соответствующий показатель значительно ниже, чем у некурящих, даже если они получают одинаковое количество аскорбиновой кислоты из пищи.

«Это объясняется тем, что продукты горения табака вызывают выраженный оксидативный стресс, и витамин С, являясь одним из ключевых антиоксидантов, расходуется быстрее на нейтрализацию свободных радикалов», — пояснил медик.

Исаев посоветовал людям, имеющим такую вредную привычку, увеличить суточную норму потребления нутриента примерно на 35 миллиграммов по сравнению с общепринятыми рекомендациями. Кроме того, он напомнил, что даже при адекватном поступлении витамина С разрушительное действие табачного дыма на дыхательную и сердечно-сосудистую систему сохраняется.