Врач Исаев: процесс засыпания у пожилых людей может занимать до 30 минут вместо 15 в молодости

Врач-невролог, психиатр Руслан Исаев рассказал KP.RU о проблемах со сном у людей старше 60 лет. По словам специалиста, с нарушениями сна сталкивается каждый второй пожилой человек.

Часто люди преклонного возраста жалуются на трудности с засыпанием и частые ночные пробуждения. Невролог объяснил, что процесс засыпания может занимать до получаса вместо обычных 15 минут в молодости из-за снижения синтеза мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы, написал MK.Ru.

Пожилые люди иногда просыпаются ночью для посещения туалета, но затем легко засыпают снова. Однако если после этого заснуть не получается или пробуждения становятся слишком частыми, это может быть признаком патологии.

Кроме того, пожилые люди часто просыпаются раньше обычного. Если при этом они чувствуют себя бодрыми и полными сил, то все в порядке. Но если возникают хроническая бессонница, усталость, раздражительность и рассеянность, необходимо обратиться к врачу.