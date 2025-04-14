Врач Исаев: курение может снижать аппетит из-за действия никотина

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал «Газете.Ru» , что курение может снижать аппетит из-за действия никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы организма.

Никотин влияет на гипоталамус, отвечающий за регуляцию базовых потребностей, в том числе голода и насыщения. Под воздействием никотина активируются рецепторы, и мозг начинает вырабатывать вещества, подавляющие чувство голода. Никотин также стимулирует выработку дофамина, связанного с удовольствием и системой вознаграждения. Сигарета дает кратковременное ощущение удовлетворения, которое может временно заменить потребность в еде.

Еще один механизм снижения аппетита — активация симпатической нервной системы, которая ускоряет сердцебиение, сужает сосуды и частично подавляет активность пищеварительного тракта. При этом снижается выработка желудочного сока и замедляется пищеварение. Также повышается уровень сахара в крови, давая организму сигнал о получении питания.

Доктор отметил, что такое вмешательство в естественные механизмы тела является иллюзией контроля над аппетитом и может привести к другим проблемам, включая зависимое поведение и ухудшение работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.