Врач Ильницкий: легкий стресс снижает уровень воспаления в клетках

Легкий стресс положительно влияет на организм, снижая уровень воспаления в клетках. Он помогает сохранить высокую активность даже в пожилом возрасте, рассказал врач-терапевт и гериатр, доктор медицинских наук Андрей Ильницкий в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, вызвать стресс умеренной интенсивности можно с помощью гидробальнеотерапии или водных процедур. Самый оптимальный вариант — приучить себя принимать контрастный душ по утрам. Чередование холодной и теплой воды способствует мобилизации организма.

Кроме того, к такого рода стрессам относятся и физические нагрузки. Во время тренировок в организме повышается концентрация противовоспалительных молекул, отметил врач.