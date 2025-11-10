Врач Ильчишина отметила, что йога может стать методом лечения ГЭРБ

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина в беседе с KP.RU отметила, что физически активными должны быть все 100% населения. Однако на практике многие жалуются на нехватку времени и сил.

Между тем малоподвижный образ жизни тесно связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Современные исследования демонстрируют, что регулярные физические нагрузки могут значительно облегчить симптомы таких заболеваний.

При неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) врачи прописывают регулярные физические нагрузки и снижение калорий как основные методы терапии. Пациентам рекомендуют не менее 150–300 минут умеренной физической активности в неделю или не менее 75–150 минут высоких нагрузок.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) также может быть облегчена с помощью физических упражнений. Татьяна Ильчишина рекомендует йогу как способ снижения стресса и одновременной физической нагрузки. На сайте клиники Мэйо представлены асаны, полезные при заболеваниях ЖКТ, включая ГЭРБ.

«Ваджрасану хорошо выполнять сразу после еды, в течение получаса», — советует гастроэнтеролог. Это помогает снизить количество рефлюксов, вызывающих изжогу.

Важно помнить, что занятия йогой не заменяют лекарственное лечение ГЭРБ, а служат дополнением к нему.