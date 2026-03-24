Врач Игнатиади предупредила о риске проблем с почками при неправильном приеме витамина D

Эндокринолог и диетолог Анастасия Игнатиади рассказала «Известиям» , что россияне все чаще принимают витамин D без предварительных анализов и консультации врача. Это может привести к негативным последствиям для здоровья.

По словам специалиста, интерес к витамину D растет из-за повышения осведомленности населения и активного обсуждения его пользы в СМИ и социальных сетях. Однако вместе с популярностью увеличивается и доля самолечения.

«Прием витамина D, особенно в высоких дозах, должен осуществляться только после консультации с врачом и определения уровня 25(OH)D в крови», — отметила врач.

Она пояснила, что избыточное потребление витамина D может привести к гиперкальциемии, нарушениям функции почек, сердечно-сосудистой системы и другим негативным последствиям.