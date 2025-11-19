Врач Хышов отметил, что седация помогает побороть страх перед стоматологом

Лечение зубов часто вызывает тревогу у пациентов. Кто-то боится боли, кто-то — укола, а кто-то переживает из-за безопасности анестезии. Главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов рассказал «Известиям» , как современные методы обезболивания помогают не бояться стоматолога.

По его словам, существует несколько уровней обезболивания: местная анестезия, седация и наркоз. Седация — это легкий сон, при котором человек расслаблен, но остается в сознании, дышит самостоятельно и реагирует на слова врача. Пациент не чувствует тревоги и боли, а состояние контролирует анестезиолог.

Максим Хышов отметил, что седация особенно полезна пациентам, которые испытывают сильное беспокойство перед посещением стоматолога. Для людей с сопутствующими заболеваниями этот способ обезболивания может быть предпочтительнее, так как уменьшает вероятность осложнений.

«У некоторых страх стоматолога проявляется на физическом уровне. Седация позволяет пройти лечение спокойно, без вреда и неприятных последствий», — пояснил Хышов.

Во время процедуры препараты вводятся внутривенно, начинают действовать быстро и так же быстро выводятся из организма. Пациент дремлет, не теряя связи с врачом, а пробуждение происходит в течение нескольких минут.

Выбор обезболивания зависит от конкретной ситуации. Врач оценивает объем вмешательства, состояние здоровья и уровень тревожности пациента. Перед седацией пациент проходит обследование и консультируется с анестезиологом. У процедуры есть противопоказания: она не проводится при беременности, тяжелых нарушениях дыхания и выраженной аллергической реакции на лекарства.