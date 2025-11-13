Врач Хворова предложила использовать косметику с антиоксидантами для коррекции пигментации

Кожа — это орган, защищающий организм от внешних воздействий. В холодное время года из-за ветра, низких температур и сухого воздуха в помещениях она становится чувствительной и уязвимой. Как с этим бороться, рассказала дерматовенеролог Мария Хворова в беседе с Life.ru .

По словам врача, для коррекции пигментации и предотвращения новых пятен важно использовать средства, обогащенные антиоксидантами. В косметологическом кабинете могут быть рекомендованы пилинги, например с феруловой кислотой.

Как пояснила специалист, домашний уход также играет важную роль. Необходимо очищать и тонизировать кожу утром и вечером, использовать гели, пенки, молочко без агрессивных компонентов. Подбирать средства нужно с учетом типа кожи и по рекомендации эксперта.