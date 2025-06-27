Врач Хухрев связал беспорядок на рабочем месте с постоянной усталостью

Постоянная усталость может быть вызвана различными факторами, включая употребление быстрых углеводов, избыток кофе, беспорядок на рабочем месте и информационную перегрузку. Об этом сообщил терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с « Москвой 24 ».

Эксперт отметил, что уровень активности в первую очередь определяется рационом питания.

«Есть мнение, что глюкоза и фруктоза — это некий „бустер“ для мозга, который дает энергию. Однако только глюкоза выступает своеобразным горючим для организма», — пояснил врач.

По его словам, люди делятся на визуалов и аудиалов. Первым некомфортно находиться в беспорядочной обстановке, а вторые остро реагируют на неприятные шумы, истощающие их внутренний ресурс. Отсюда справедлив вывод: «Порядок на столе — порядок в голове».