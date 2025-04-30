Врач Хорошев: паразиты в свинине и баранине могут привести к цистицеркозу

Паразиты в свинине и баранине могут привести к серьезным заболеваниям, включая цистицеркоз и эхинококкоз. Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил, что эти паразитарные заболевания поражают головной мозг, а последствия заражения могут быть летальными.

Хорошев объясняет, что цистицерки в мясе могут растворять стенки кишечника и попадать в кровеносное русло, распространяясь по всему организму. Они оседают в печени, легких и мускулатуре, но могут достигать головного мозга.

Заражение цистицерками происходит при употреблении свинины, инфицированной дикими животными. Даже на специализированных фермах существует риск заражения, так как дикие животные могут переносить паразитов.

Чтобы избежать риска заражения, врач рекомендует проводить тщательную термическую обработку мяса при температуре кипения не менее двух часов или замораживать его при очень низких температурах. Он подчеркивает, что шашлык из свинины и баранины — это фактически сырое мясо, которое может содержать опасных паразитов.