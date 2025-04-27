Врач-невролог Павел Хорошев рассказал «Инфо 24», что холера является заболеванием «грязных рук», которое очень быстро распространяется в условиях недостаточной гигиены.
По его словам, даже небольшого количества бактерий достаточно для заражения. Специалист подчеркнул важность профилактики: «Нужно мыть руки, хорошо проваривать пищу, следить за симптомами у окружающих и вовремя сообщать о каких-то сомнительных случаях».
На фоне диареи при отсутствии лечения обезвоживание может привести к летальному исходу за два дня.
Бузова объявила об отъезде из России
Скорая столкнулась с иномаркой в Белгороде. Погиб фельдшер
Наличие россиян среди погибших под колесами авто в Канаде уточнят дипломаты
План Трампа по Украине вызвал тревогу в Британии
Россиян предупредили о штрафах за неправильно поставленный забор на даче
Протоиерей призвал не нести на могилы искусственные цветы на Радоницу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте