Врач-невролог Павел Хорошев рассказал «Инфо 24» , что холера является заболеванием «грязных рук», которое очень быстро распространяется в условиях недостаточной гигиены.

По его словам, даже небольшого количества бактерий достаточно для заражения. Специалист подчеркнул важность профилактики: «Нужно мыть руки, хорошо проваривать пищу, следить за симптомами у окружающих и вовремя сообщать о каких-то сомнительных случаях».

На фоне диареи при отсутствии лечения обезвоживание может привести к летальному исходу за два дня.