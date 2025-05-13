Врач Холодов: бессонница дольше трех недель требует внимания психотерапевта

Нарушения сна, или бессонница, — распространенное сегодня явление. Психиатр Эдуард Холодов из клиники «Аксона» рассказал, что делать, если ваши сны изменились и доставляют вам беспокойство. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Здоровый человек спит шесть-восемь часов в сутки и просыпается отдохнувшим. Сон должен быть глубоким, со сновидениями: так бессознательное упорядочивает информацию, полученную за день. Зрелищные сны — показатель активного участия подсознания в психологических процессах. Тусклые, монотонные сны могут свидетельствовать о тревожных расстройствах и депрессии. В этом случае нужно обратиться к специалисту. После лечения пациенты видят яркие, насыщенные сны.

Бессонница может быть симптомом психического расстройства. Например, трудности с засыпанием бывают при тревожно-депрессивном расстройстве. Короткий сон и раннее пробуждение могут говорить о депрессии. Иногда люди не осознают проблему со сном. Но если вы не чувствуете себя отдохнувшим после ночи, испытываете усталость и подавленность, стоит обратиться за помощью. Бессонница дольше трех недель, сопровождающаяся дневной сонливостью, ухудшением памяти, переменами настроения, требует внимания психотерапевта или психолога.