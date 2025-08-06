Врач Ходова призвала отказаться от алкоголя для предотвращения теплового удара

Для предотвращения теплового удара необходимо следовать определенным правилам. Врач-терапевт клиники IQ Plastique Дзерасса Ходова поделилась своими рекомендациями в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист подчеркнула важность соблюдения питьевого режима.

«Потерянные жидкости следует восстанавливать, используя для этой цели охлажденную минеральную негазированную воду, слабо заваренный зеленый чай, натуральные разбавленные соки, ограничить употребление жирной и белковой пищи», — сказала Ходова.

Также следует обратить внимание на питание и отказаться от алкоголя и других психотропных средств, которые могут повлиять на терморегуляцию организма, написали «Известия».

Врач советует избегать занятий спортом на открытом воздухе и прогулок в дневное время. Если все же приходится выходить на улицу, необходимо выбирать одежду из натуральных тканей и не забывать о головном уборе.