Врач Ходова: низкое атмосферное давление опасно при проблемах с сердцем

В начале апреля погода становится непредсказуемой: потепления чередуются с резкими похолоданиями, а вслед за температурой меняется и атмосферное давление. Все эти изменения влияют на самочувствие, рассказала терапевт Дзерасса Ходова в беседе с Life .

По словам врача, важно следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови, особенно при резких перепадах давления. При таких условиях необходимо соблюдать режим дня, избегать чрезмерных физических нагрузок и следить за питанием, включая в рацион достаточное количество воды и ограничивая кофеин.

«От пониженного атмосферного давления страдают пациенты с хроническими заболеваниями», — предупредила медик.

Чаще всего оно влияет на тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, органами дыхания, опорно-двигательным аппаратом или страдает сахарным диабетом, пояснила эксперт. У таких пациентов могут появиться боли в области сердца, затруднение дыхания, сбои сердечного ритма и снижение общей трудоспособности.